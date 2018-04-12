Волейболисты РФ обыграли Бельгию и вышли в полуфинал ЧЕ U18

Юношеская сборная России одержала четвёртую победу на чемпионате Европы по волейболу U18 среди мужских команд, который проходит в Чехии и Словакии. В матче пятого тура российская команда в трёх партиях обыграла сверстников из Бельгии со счётом 3:0 (25:13, 25:22, 25:22).

Бельгия была конкурентом сборной России за путёвку в полуфинал. До очной встречи в активе обеих команд было по три победы в четырёх матчах. Выиграв у бельгийцев, россияне одержали четвёртую победу и продолжат борьбу за медали в полуфинале. Ранее в полуфинал из группы II досрочно вышла сборная Италия — единственная команда, которой на данный момент удалось обыграть россиян.

Волейбол. Чемпионат Европы U18. Мужчины Группа II. 5-й тур Россия — Бельгия — 3:0 (25:13, 25:22, 25:22).