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«Зенит» пригласит молодежные команды китайских клубов в Россию
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«Зенит» пригласит молодежные команды китайских клубов в Россию 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер молодежной команды "Зенита" Александр Горшков сообщил, что руководство клуба намерено пригласить молодежки китайских клубов в Россию. В четверг молодежный состав «Зенита» провел товарищеский матч со сверстниками из клуба «Бэйцзин Гоань» (3:1).
— Мы надеемся наладить связи. Хотим пригласить китайскую сторону, молодежные команды приехать к нам в академию, — цитирует ТАСС Горшкова. — Завтра будем общаться и хотим сделать это предложение, чтобы взаимодействовать более тесно.
В Китае есть большой интерес к футболу. Полагаю, что это правильный путь.
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