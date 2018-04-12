«Зенит» пригласит молодежные команды китайских клубов в Россию

Главный тренер молодежной команды "Зенита" Александр Горшков сообщил, что руководство клуба намерено пригласить молодежки китайских клубов в Россию. В четверг молодежный состав «Зенита» провел товарищеский матч со сверстниками из клуба «Бэйцзин Гоань» (3:1).

— Мы надеемся наладить связи. Хотим пригласить китайскую сторону, молодежные команды приехать к нам в академию, — цитирует ТАСС Горшкова. — Завтра будем общаться и хотим сделать это предложение, чтобы взаимодействовать более тесно.

В Китае есть большой интерес к футболу. Полагаю, что это правильный путь.