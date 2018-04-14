7 причин смотреть матч «Динамо» — «Локомотив»

Центральным матчем 26-го тура чемпионата России станет московское дерби «Динамо» — «Локомотив». Дмитрий Хохлов впервые в качестве тренера встретится с Юриём Сёминым , под руководством которого стал чемпионом страны. Бело-голубые не выигрывают у железнодорожников на протяжении пяти лет, но не знают поражений в чемпионате с ноября. А капитан красно-зелёных Игорь Денисов вновь сыграет с бывшим коллективом. RT объясняет, почему болельщикам стоит посмотреть встречу двух столичных команд.

Ключевой матч для «Локомотива» в борьбе за чемпионство

До завершения чемпионата «Локомотиву» осталось провести всего шесть матчей, и график на финише у команды не самый простой. Железнодорожникам ещё предстоит встретиться с «Краснодаром» на выезде и принять «Зенит» дома. Однако эти встречи состоятся в рамках 28-го и 29-го туров, соответственно. До этого столичному коллективу предстоит помериться силами с «Динамо», «Ахматом» и «Уфой».

Грозненцы и пермяки на данный момент далеки от идеала и вряд ли смогут оказать серьёзное сопротивление, а вот бело-голубые в последнее время набрали хороший ход и вполне могут подставить лидеру подножку. Если «Локомотив» не победит в дерби, то позволит «Спартаку» как минимум догнать себя в турнирной таблице. Правда, нельзя забывать, что железнодорожники провели на один матч меньше, чем красно-белые.

Однако «Спартаку» в последних турах не придётся встречаться с российскими топ-клубами, а самым серьёзным испытанием для коллектива Массимо Карреры на оставшейся части дистанции станет дерби всё с тем же «Динамо» в последнем туре.

«Динамо» набрало хороший ход Сами бело-голубые весной чувствуют себя очень уверенно. После возобновления сезона столичная команда дважды сыграла вничью и одержала две победы подряд, в том числе над ЦСКА в последнем туре. «Динамо» не проигрывает в РФПЛ на протяжении шести матчей или с ноября прошлого года, когда сражавшийся за выживание коллектив уступил «Амкару» на выезде.

Теперь «Динамо» впору думать не о сохранении места в элите, а о борьбе за шестое место, которое в случае победы «Спартака» в Кубке России, станет пропуском в Лигу Европы. В настоящий момент его занимает «Арсенал», от которого столичный коллектив отстаёт на пять очков. При этом москвичи имеют матч в запасе.

Улучшение результатов «Динамо» напрямую связано с именем Дмитрия Хохлова. Закончив карьеру футболиста, экс-игрок сборной возглавил молодёжную команду бело-голубых, а затем совершил неудачный вояж в «Кубань». Осенью прошлого года руководство клуба вспомнило о нём, когда отправило в отставку Юрия Калитвинцева . И у Хохлова в основной команде пока всё получается, тем более тех же Александра Ташаева Григория Морозова он лично вырастил в молодёжке для первой команды.

Первая встреча Хохлова и Сёмина

Предстоящий матч станет для относительно молодого рулевого «Динамо» особенно важным, ведь впервые он будет противостоять на тренерском мостике Юрию Сёмину. Специалистов связывают тёплые отношения и не один год плодотворного сотрудничества. В 2003-м Хохлов из «Реала Сосьедад» перебрался в «Локомотив» Сёмина и на следующий год помог железнодорожникам завоевать второе в истории чемпионство.

А в 2006-м пути футболиста и тренера пересеклись уже в «Динамо». У Дмитрия заканчивался контракт с железнодорожниками, продлевать который он не стал, и Сёмин, возглавивший бело-голубых, настоял на приглашении опытного полузащитника.

В результате тренер в «Динамо» не задержался. Самым памятным моментом в стане бело-голубых для него стал конфликт из-за грязных бутс с португальским полузащитником Коштиньей на сборах. В августе 2006-го Сёмин покинул команду. Хохлов же остался в «Динамо» на долгих четыре года, помог бело-голубым завоевать бронзовые медали чемпионата страны и закончил здесь карьеру.

Денисов против «Динамо»

Помимо Сёмина непосредственное отношение к «Динамо» в «Локомотиве» имеет капитан команды Игорь Денисов, который должен вернуться в состав железнодорожников после одноматчевой дисквалификации за удаление в игре с «Амкаром».

В «Динамо» Денисов де-факто провёл три года, а де-юре все четыре. Сезон-2016/17 Игорь отыграл за «Локо» на правах аренды, после чего красно-зелёные выкупили права на футболиста. Состав бело-голубых опорный полузащитник пополнил летом 2013 года в числе целого ряда звёзд отечественного чемпионата, которые покинули «Анжи» после смены вектора развития махачкалинского клуба. В новом коллективе Денисов вскоре дослужился до капитанской повязки.

Правда в апреле 2015-го у игрока произошёл серьёзный конфликт с главным тренером команды Станиславом Черчесовым и до конца сезона на поле футболист больше не выходил. В следующем сезоне Черчесов «Динамо» покинул, как и большинство ведущих исполнителей. Денисов остался, но не сумел спасти команду от первого в истории вылета из РФПЛ.

Помимо Денисова за «Динамо» в разные годы играли Алан Касаев Борис Ротенберг , но они в субботу вряд ли появятся на поле.

Ташаев и Панченко — надежда «Динамо»

Если же говорить о бывших железнодорожниках в составе «Динамо», то таких двое — Александр Ташаев и Кирилл Панченко. За «Локомотив» сыграть им не довелось, но оба некоторое время провели в детско-юношеской школе клуба.

В настоящий момент они ведут за собой «Динамо». Ташаев с приходом на пост главного тренера Хохлова очень сильно прибавил. В этом сезоне полузащитник, способный сыграть на обоих флангах, набрал в РФПЛ уже десять баллов за результативность (шесть голов и четыре передачи). В матче с ЦСКА дубль Александра принёс «Динамо» победу. Неудивительно, что в СМИ появились слухи об интересе к футболисту со стороны «Зенита». А зимой говорилось о возможном переходе Ташаева в «Спартак».

Не меньшее влияние на игру «Динамо» оказывает Панченко. В сентябре Кирилл получил разрыв связок колена и вернулся на поле лишь в марте. Хохлов приготовил для нападающего тактический сюрприз, придумав ему новую позицию на поле. Теперь Панченко не занимает место на острие атаки, а действует в оттяжке в качестве «свободного художника». Получается интересно. Панченко здорово разгоняет атаки бело-голубых и сам при первой возможности готов нанести удар по чужим воротам. В матче с ЦСКА Кирилл отметился результативной передачей.

Активность Панченко и Ташаева наверняка не останется незамеченной и главным тренером сборной Черчесовым, тем более Кирилл находился в обойме национальной команды, пока не получил злополучную травму.

«Динамо» не выигрывало у «Локомотива» пять лет…

…или семь матчей. Последняя победа бело-голубых над железнодорожниками пришлась на март 2013-го. Тогда три очка команде принёс точный удар Ивана Соловьёва . Сейчас его фамилию вспомнят немногие, но на тот момент он считался большим талантом и был самым ненавистным футболистом для фанатов «Динамо». Молодой полузащитник кометой ворвался в основу бело-голубых и настолько ярко проявил себя, что уже в феврале подписал контракт с «Зенитом». Несмотря на это, наставник «Динамо» Дэн Петреску продолжил выпускать талантливого футболиста в основе к неудовольствию болельщиков. По иронии судьбы Иван забил победный мяч в ворота «Локомотива», после чего подвергся обструкции со стороны фанатов.

Пробиться в основу питерцев Соловьёву не удалось, да и шансов на это у него не было. Иван стал ярким примером молодого российского игрока, который благодаря лимиту на легионеров получил хороший контракт и променял карьеру на большие деньги. После «Зенита» Соловьёву так и не удалось вернуться на уровень РФПЛ и в настоящий момент он по иронии судьбы защищает цвета другого «Динамо» — петербургского, которое выступает в ФНЛ.

Как сыграет «Локомотив»?

Железнодорожники в текущем сезоне зарекомендовали себя как прагматичная команда, которая умеет побеждать даже в неудачно складывающихся матчах. Так получилось и во встрече последнего тура с «Ростовом». Подопечные Валерия Карпина оборонялись всей командой и, казалось, ни один соперник не сможет пробить эту стену. Однако «Локомотив» в начале второго тайма воспользовался по сути единственным голевым моментом и одержал победу с минимальным счётом. Таких в активе у подопечных Сёмина в текущем сезоне РФПЛ уже семь, и это больше, чем у кого бы то ни было. На втором месте «Арсенал» с шестью.