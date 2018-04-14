Сёмин: «Локомотив» провёл очень мощный матч с «Динамо». Играли, как финал

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура РФПЛ.

«Очень мощный матч, болельщиков много собралось на эту игру, нужно их поблагодарить. Футболисты, на мой взгляд, отблагодарили их. Счёт на табло, может быть, не соответствует игре, но мы играли очень целеустремлённо, как финал. Очень много борьбы было с обеих сторон.

Почему Фернандеш остался в запасе? Приболел. Возможно, поменяем состав на матч с «Ахматом». После сегодняшней жёсткой, даже жестокой игры посмотрим на состояние игроков. Травма Эдера — не такая мощная, у него ушиб. Что-то с зубами. Он сказал, что мог бы продолжить игру, но мы уже приготовили замену и не стали менять решение. Думаю, он будет готов к следующему матчу.