Сёмин: «Локомотив» провёл очень мощный матч с «Динамо». Играли, как финал 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Очень мощный матч, болельщиков много собралось на эту игру, нужно их поблагодарить. Футболисты, на мой взгляд, отблагодарили их. Счёт на табло, может быть, не соответствует игре, но мы играли очень целеустремлённо, как финал. Очень много борьбы было с обеих сторон.
Почему Фернандеш остался в запасе? Приболел. Возможно, поменяем состав на матч с «Ахматом». После сегодняшней жёсткой, даже жестокой игры посмотрим на состояние игроков. Травма Эдера — не такая мощная, у него ушиб. Что-то с зубами. Он сказал, что мог бы продолжить игру, но мы уже приготовили замену и не стали менять решение. Думаю, он будет готов к следующему матчу.
Что касается того, почему с похожих точек штрафные били разные игроки, то я поощряю инициативу игроков весь матч. Если кто-то слишком хорошо чувствует, что готов пробить, он должен был принять решение сам. Это было решение троих игроков — Антона, Алексея и Фарфана. Фарфан подошёл, попросил мяч и забил. Его инициатива только поощряется», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.