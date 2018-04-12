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Евгений Ловчев: «Локомотив» обыграет «Динамо»
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Евгений Ловчев: «Локомотив» обыграет «Динамо» 

SovSport.Ru 56 минут назад
Фото: SovSport.Ru
«Динамо» — «Локомотив»
«Динамо» еще недавно было командой, которая боролась за то, чтобы не вылететь. Сейчас бело-голубые понемногу превращаются в команду, которая при определенных раскладах может еще побороться за путевку в Лигу Европы. Но тот факт, что они играют на своем поле, а значит, будут больше атаковать, для «Локо» даже выгоднее — он любит контратаковать. И игроки для этого у железнодорожников есть. Думаю, «Локомотив» все-таки победит с небольшим счетом — 1:0.
«Зенит» — «Анжи»
Уверен, что «Зенит» выиграет, хотя не так просто, как «Спартак» в Каспийске в прошлом туре. Скорее всего, махачкалинская команда встанет вдесятером возле своей штрафной. И здесь многое зависит от того, как быстро питерцы забьют. Если они это сделают, то дальше у них проблем не возникнет.
Не скажется ли последний демарш Манчини на результате матча? Не скажется. Игроки поговорят, поговорят и все на этом затихнет. Думаю, «Зенит» выиграет крупно — 3:0.
«Урал» — «Спартак»
Очень важная игра для «Спартака», и очень сложная. «Урал» — команда боевая, упертая. Здесь многое будет зависеть от фарта. Если «Спартаку» не повезет и мяч не пойдет в ворота, то могут возникнуть трудности. «Спартак» хорош, когда у него все получается и счет уже открыт. Сейчас красно-белым важно брать все очки, чтобы не отставать от «Локо». Если постоянно наступать на пятки, игроков «Локомотива» это будет нервировать.
Думаю, «Спартак» победит со счетом 2:1.
«Уфа» — ЦСКА
Мы полагали, что с приездом Мусы у армейцев что-то поправится в атаке. Но он играет неровно, не всегда в состав попадает. У ЦСКА вся надежда впереди на Дзагоева и Головина. Этого маловато. Раньше хотя бы на правой бровке пахал и постоянно обострял Фернандес, но сейчас его нет из-за травмы.
Думаю, будет ничья — 1:1.
«Краснодар» — «Арсенал»
Все-таки, у «Краснодара» есть игра. Конечно, и «Арсенал» прибавил по сравнению с тем, что было в последние годы. Но краснодарцы играют в более, я бы сказал, основательный футбол и в более комбинационный. У Тулы впереди вся надежда на Дзюбу, либо на случайный дальний удар кого-то из полузащитников или защитников.
«Краснодар» выиграет — 2:0.
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