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Симеоне рассказал о целях команды в Лиге Европы
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Симеоне рассказал о целях команды в Лиге Европы 

Soccer News 50 минут назад
Главный тренер «Атлетико» Диего Симоне заявил, что целью его команды является победа в Лиге Европы.
"Для нашей команды очень важно выиграть Лигу Европы. Этот трофей важен для истории клуба. К тому же, из команды уходит Фернандо Торрес, который является самым успешным игроком в истории клуба. Если мы победим в Лиге Европы, то это будет отличным прощанием с ним. Впрочем сейчас для нас главное победить в Лиссабоне и выйти в следующую стадию турнир", — цитирует Симеоне Sports Mole.
В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Атлетико» на выезде сыграет со «Спортингом». В первой встрече испанцы победили со счетом 2:0.
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