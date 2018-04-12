Гарай рассчитывает на победу над «Барселоной»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай заявил, что он надеется обыграть «Барселону» в матче 32-го тура чемпионата Испании.

"Мы настроены на победу на «Камп Ноу». Возможно, на «Барселоне» скажется вылет из Лиги Чемпионов, так как такие поражения сложно пережить. Мы намерены воспользоваться этим преимуществом и набрать три очка. Впрочем мы знаем силу «Барселоны» и уважаем соперника", — приводит слова Гарая Football Espana.

Стоит отметить, что «Валенсия» одержала пять побед подряд в Ла Лиге.

Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится 14 апреля и начнется в 17:15 мск.