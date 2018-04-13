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Диего Симеоне: «Реальность „Атлетико“ в нынешнем сезоне — это Лига Европы»
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Диего Симеоне: «Реальность „Атлетико“ в нынешнем сезоне — это Лига Европы» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что ждал непростого ответного матча 1/4 финала Лиги Европы со «Спортингом». В первой встрече мадридцы победили со счетом 2:0, а в гостях проиграли 0:1.
— Я ждал, что придется потерпеть, — цитирует AFP Симеоне. — Мы видели, что случалось на этой неделе с командами Лиги чемпионов, которые вытворяли нечто после поражений в первых матчах. Они были очень конкурентоспособными.
Нам в первом тайме не хватало точности. После перерыва меньше ошибались, проводили опасные атаки. Могли даже сравнять счет, если бы Гризманн реализовал два отличных шанса. Мне понравилась реакция моих игроков после очень плохого первого тайма. В нынешнем сезоне наша реальность — это Лига Европы. Надеюсь, что выиграем ее, хотя противники все сильнее.
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