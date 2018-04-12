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Симеоне: «Победа „Ромы“ над „Барселоной“ не должна удивлять»
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Симеоне: «Победа „Ромы“ над „Барселоной“ не должна удивлять» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о победе «Ромы» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0).
"Не думаю, что в футбольном мире есть персоны, которых должен удивлять результат ответного матча «Ромы» и «Барселоны». Такие вещи могут ошеломлять только людей, которые не находятся в нашей сфере. Мы являемся профессионалами и понимаем, что в футболе может произойти что угодно. В матчах плей-офф Лиги чемпионов немаловажное значение имеет любая деталь", — цитирует Симеоне Football Italia.
"Рома" вышла в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение на «Камп Ноу» со счётом 1:4.
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