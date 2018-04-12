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Баскетбол: БК «Новосибирск» снова разгромил «Университет-Югра»
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Баскетбол: БК «Новосибирск» снова разгромил «Университет-Югра» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
12 апреля баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над сургутской командой «Университет-Югра» в домашнем матче ¼ финала Суперлиги-1.
Встреча завершилась триумфом новосибирцев со счётом 74:60 (15:18, 23:10, 17:16, 19:16).
Лучшим игроком в новосибирской команде в этой игре стал защитник Александр Мартынов — он набрал больше всего очков — 21.
«Когда пропускаешь всего 60 очков от той команды, которая в среднем за матч набирает 80, это хорошо. Сургут сегодня забил на 20 очков меньше, чем обычно. Общекомандная защита была практически на идеальном уровне, за исключением небольших провалов. Но они связаны с выходом молодых игроков, для них это первый серьёзный плей-офф в карьере. Начало было неудачным из-за нервозности. Робкие движения, непонятные атаки. Потом добавили в защите, во второй четверти пропустили всего 10 очков. Плюс у Сургута ротация меньше, чем у нас. Потому рецепт прост: жёсткая защита и быстрое нападение», — цитирует тренера БК «Новосибирск» Владимира Певнева официальный сайт клуба.
Это уже вторая победа подряд в противостоянии новосибирского и сургутского клубов в матчах Суперлиги. Прошлая игра состоялась два дня назад на территории соперников — «Университет-Югра» — в Сургуте. 14 апреля команды снова встретятся, чтобы выяснить, кто же будет играть в полуфинале Суперлиги-1.
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