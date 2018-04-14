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«Динамо» — «Локомотив»: котировки на московское дерби в 26-м туре РФПЛ
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«Динамо» — «Локомотив»: котировки на московское дерби в 26-м туре РФПЛ 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура РФПЛ «Динамо» — «Локомотив», который состоится сегодня, 14 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Аналитики не считают «Динамо» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 3.50. На победу «Локомотива» можно поставить за 2.20, на ничью — за 3.00.
Поставить на победу красно-зелёных по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.60. Коэффициент на то, что бело-голубые не проиграют, 1.65.
Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.10. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.65.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.40, тотал меньше данного значения котируется за 1.50.
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