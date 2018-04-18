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Кубок России и РФПЛ. Онлайн матчей «Локо», «Спартака», ЦСКА, «Зенита»
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Кубок России и РФПЛ. Онлайн матчей «Локо», «Спартака», ЦСКА, «Зенита» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Локомотив», ЦСКА и «Зенит» продолжат борьбу за медали РФПЛ, а «Спартак» попробует выйти в финал Кубка России.
Кубок России. 1/2 финала
«Спартак» — «Тосно». 18.30 мск.
«Авангард» К — «Шинник». 18:30 мск  РФПЛ. Отложенные матчи 23-го тура
«Локомотив» — «Ахмат». 19:30 мск  «Зенит» — «Динамо». 19:30 мск  ЦСКА — «Амкар». 20:30 мск  17:30. Добрый день всем читателям «Чемпионата». Приглашаем вас вместе с нами понаблюдать за сегодняшним игровым днём в российском футболе, который ожидается очень насыщенным. В рамках полуфинала Кубка России сыграют «Спартак» — «Тосно» и «Авангард» К — «Шинник».
СЕТКА КУБКА РОССИИ СЕЗОНА-2017/18  А также пройдут отложенные игры 23-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Ахмат», «Зенит» — «Динамо» и ЦСКА — «Амкар». «Железнодорожники» имеют сегодня возможность увеличить отрыв от «Спартака» до 8 очков, у ЦСКА и «Зенита» есть возможность обойти «Краснодар» и подняться на третье место, которое даёт право участвовать в Лиге чемпионов.
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