Ещё
Мгновения 26-го тура РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мгновения 26-го тура РФПЛ 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Кровавое дерби в Москве, неудача «Спартака» и судейский скандал с участием Смолова — в подборке лучших фото прошедшего тура РФПЛ.
Дерби тура
«Локомотив» продолжает укреплять своё лидерство в чемпионате — дубль Антона Миранчука помог одержать разгромную победу над «Динамо» со счётом 4:0.
Кровь тура
Противостояние «Локомотива» и «Динамо» было действительно жёстким — Владислав Игнатьев получил рассечение головы, а Антонио Эдеру потребовалась замена после удара Самба Соу локтем по лицу.
Юбилей тура
Болельщики «Динамо» поздравили свой клуб с 95-летием, однако результат матча омрачил праздничное настроение.
Стандарты тура
«Динамо» оказалось бессильным перед стандартами в исполнении «Локомотива» — три гола «железнодорожники» забили со штрафных.
Раздевалка тура
Эмоции «Локомотива» после разгрома «Динамо».
Ответ тура
Себастьян Дриусси ответил на критику от Роберто Манчини игрой — именно его гол принёс «Зениту» победу над «Анжи».
Посещаемость тура
Болельщики «Зенита» установили рекорд по средней посещаемости за сезон. Домашние матчи «Зенита» посетило в общей сложности 528 099 человек, а средняя посещаемость составила 44 008 зрителей.
Судейство тура
«Краснодар» разгромил «Арсенал» со счётом 3:0, однако эта встреча запомнилась решением главного арбитра матча Артёма Чистякова дать жёлтую карточку Фёдору Смолову за симуляцию вместо назначения пенальти.
Стадионы тура
«Урал» успешно провёл первый официальный матч на новом домашнем стадионе и одержал победу над «Спартаком».
Открытие стадиона «Ростов Арена» также принесло удачу её хозяевам — «Ростов» впервые одержал победу под руководством Валерия Карпина.
Промахи тура
«Спартак» потерпел поражение впервые с августа и не смог ближе подобраться к «Локомотиву» в турнирной таблице.
ЦСКА также потерял очки в матче с «Уфой» и вряд ли сможет догнать нынешнего лидера чемпионата.
Амуниция тура
После столкновения с Романом Емельяновым Зе Луишу надели специальный защитный шлем.
Любовь тура
Первый официальный матч на «Екатеринбург Арене» не обошёлся без трогательных моментов.
Преданность тура
Для защитника «Рубина» Олега Кузьмина матч с «Амкаром» стал 200-м в составе казанцев. Кроме того, в этой встрече Кузьмин отличился голом и довёл счёт до разгромного.
Дети тура
Чемпионат.com: последние новости
Тренер Нигерии: Муса никогда не был замечен в негативном влиянии на команду Игнатьев — о перевязанной голове: победы только так достаются «Енисей» победил «Уралочку-НТМК» в первом матче серии за бронзу Суперлиги
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец Усик отказался проводить бой в России36
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ187
Овечкин на грани катастрофы54
Британских футболистов напугали русскими девушками
«Ак Барс» победил ЦСКА2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение