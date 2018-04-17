По итогам матча «Динамо» — «Локомотив» клубы были оштрафованы на 180 тыс. рублей

Сегодня состоялось заседания КДК РФС, на котором были приняты решения по матчам 26-го тура РФПЛ.

По итогам матча «Динамо» — «Локомотив» (0:4) хозяева были оштрафованы на 80 тысяч рублей за скандирования болельщиков, а гости — на 100 тысяч.