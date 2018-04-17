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По итогам матча «Динамо» — «Локомотив» клубы были оштрафованы на 180 тыс. рублей
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По итогам матча «Динамо» — «Локомотив» клубы были оштрафованы на 180 тыс. рублей 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня состоялось заседания КДК РФС, на котором были приняты решения по матчам 26-го тура РФПЛ.
По итогам матча «Динамо» — «Локомотив» (0:4) хозяева были оштрафованы на 80 тысяч рублей за скандирования болельщиков, а гости — на 100 тысяч.
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