Прогнозы на 26-й тур РФПЛ

Справится ли ЦСКА с усталостью? Справится ли «Локомотив» с нервами? Прогнозы на 26-й тур РФПЛ.

В очередном туре нашего конкурса команды специалистов и читателей продолжили занимательную разборку в споре за лидерство.

Дмитрий Градиленко угадал счета матчей «Тосно» — «Урал» и «Локомотив» — «Ростов», а также исход встречи «Анжи» — «Спартак» , заработав таким образом 11 очков. Команды продолжают идти вровень, и нас ожидает впечатляющая борьба за победу.

Дамир Ахметгалиев из Казани повторил результат уважаемого эксперта. Наш читатель угадал счёт матча «Локомотив» — «Ростов» и разницу в играх «Рубин» — «Ахмат» и «Тосно» — «Урал». Корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин угадал исходы встреч «Арсенал» — «Уфа», «Локомотив» — «Ростов» и «Анжи» — «Спартак», заработав в туре всего 3 очка.

Положение после 25-го тура

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Прогноз специалистов

«Ахмат» — «Тосно» — 1:1 Будет напряжённая игра, оба клуба борются за выживание. У «Ахмата» это первый матч после отставки Михаила Галактионова , что даст дополнительные эмоции футболистам. Но «Тосно» тоже боевая команда, поэтому встреча завершится вничью. «Амкар» — «Рубин» — 1:1 Встречаются две похожие по стилю команды, которые сейчас находятся на подъёме. «Амкар» — после прихода Вадима Евсеева , «Рубин» — после всех передряг. Силы соперников равны, осталось только угадать счёт. «Динамо» — «Локомотив» — 1:2 Это матч тура, очень интересная игра. «Динамо» с приходом Дмитрия Хохлова и новых футболистов ожило. «Локомотиву», наоборот, очень тяжело даются последние матчи. Но всё-таки у него выше мотивация — стать чемпионами, — чем у динамовцев. «Зенит» — «Анжи» — 2:0 «Зенит», конечно, выиграет. Всё-таки качество футболистов у питерского клуба выше, чем у «Анжи». Именно это и решит исход игры.

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0 У «Краснодара» тоже идёт эмоциональный всплеск после прихода нового тренера. Плюс он играет дома. Краснодарский клуб выиграет. «Урал» — «Спартак» — 1:3 Поставлю на победу «Спартака», хотя в этом году «Урал» мне нравится. Но, как и у «железнодорожников», здесь мотивация очень высока — борьба за чемпионство. «Уфа» — ЦСКА — 0:0 «Уфа» — крепкая команда. На ЦСКА в какой-то мере скажется тот момент, что клуб играет через два дня на третий. У уфимского клуба больше времени для подготовки к игре. Будет ничья. «Ростов» — «СКА-Хабаровск» — 2:0 «Ростов» выиграет. У него были тяжёлые матчи с лидерами, сейчас же он играет дома с аутсайдером. Да и подбор футболистов у ростовчан лучше.

Прогноз читателей

Андрей Коржов (Тула):

«Ахмат» — «Тосно» — 1:0 «Ахмату» уже пора победить. Шесть матчей без побед, и уже совсем рядом зона стыков. А состав в Грозном такой, что позволяет решать несколько иные задачи.

«Амкар» — «Рубин» — 1:0 «Амкар», похоже, твёрдо решил не вылетать в этом сезоне, смена тренера встряхнула команду. У «Рубина» же это переходный сезон.

«Динамо» — «Локомотив» — 0:1 Не верю в то, что «Динамо» два раза подряд прибьёт лидеров.

«Зенит» — «Анжи» — 2:1 В «Зените», как мне кажется, всё очень плохо, но но не настолько, чтобы не обыграть дома «Анжи». Весёлый и атакующий, а потому очень уязвимый…

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0 «Краснодару» также смена тренера пошла на пользу. Думаю, «быки» обыграют на своём поле «Арсенал».

«Урал» — «Спартак» — 0:1 «Спартак» сейчас очень хорош и уверен в себе, «Урал» он обыграет.

«Уфа» — ЦСКА — 0:1 Освободившийся от еврокубков ЦСКА второй раз подряд очки не потеряет.

«Ростов» — «СКА-Хабаровск» — 2:0 Хабаровск уже обречён, а Карпину пора одержать первую победу с «Ростовом».

Прогноз журналистов

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

«Ахмат» — «Тосно» — 2:0 «Тосно» попытается зацепиться за очки в этом матче, но «Ахмат» после смены тренера будет очень мотивирован и прервёт длительную безвыигрышную серию.

«Амкар» — «Рубин» — 0:0 «Амкар» выиграл два последних матча, но не сумеет обыграть прибавляющий «Рубин».

«Динамо» — «Локомотив» — 1:1 «Локомотив» нервничает, а «Динамо» поймало свою игру, обрело уверенность в себе и с лёгким сердцем отправится на охоту за скальпом очередного фаворита.

«Зенит» — «Анжи» — 0:0 У «Зенита» всё настолько плохо, что ставлю на 0:0 скрипя сердце. Фаворит в этой паре — «Анжи».

«Краснодар» — «Арсенал» — 1:1 Посмотрим, как «быки» сыграют дома с соперником, который будет плотно играть от обороны. Думаю, что не очень удачно.

«Урал» — «Спартак» — 1:1 «Спартак» не справится с нервами.

«Уфа» — ЦСКА — 0:1 «Армейцы» потеряли очки в предыдущем туре, во второй раз подряд осечки не будет.

«Ростов» — «СКА-Хабаровск» — 1:1 Хабаровск уже вылетел, но будет биться и цеплять по мелочи очки.