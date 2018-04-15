«Ростов» одержал первую победу под руководством Карпина

В заключительном матче 26 тура РФПЛ «Ростов» в родных стенах переиграл главного аутсайдера чемпионата — «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0. Это победа стала для «желто-синих» первой под руководством Валерия Карпина

Забитыми голами в составе хозяев поля отличился исландский форвард Бьёрн Сигурдарсон на 40-й минуте и полузащитник Хорен Байрамян на 89-й минуте.

Эта победа позволила «Ростову» подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице и покинуть зону переходных матчей.

Напомним, ранее в рамках 26 тура РФПЛ московский «Локомотив» разгромил «Динамо», казанский «Рубин» одержал крупную победу над «Амкаром», а грозненский «Ахмат» переиграл «Тосно».

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