Симеоне рассказал о целях «Атлетико» в Лиге Европы

Главный тренер «Атлетико» Диего Симоне заявил, что целью его команды является победа в Лиге Европы.

"Для нашей команды очень важно выиграть Лигу Европы. Этот трофей важен для истории клуба. К тому же, из команды уходит Фернандо Торрес , который является самым успешным игроком в истории клуба. Если мы победим в Лиге Европы, то это будет отличным прощанием с ним. Впрочем сейчас для нас главное победить в Лиссабоне и выйти в следующую стадию турнир", — цитирует Симеоне Sports Mole.

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Атлетико» на выезде сыграет со «Спортингом». В первой встрече испанцы победили со счетом 2:0.