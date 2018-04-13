ЦСКА заработал почти €19,45 млн за выступление в еврокубках сезона-2017/18

Московский футбольный клуб ЦСКА получил за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы текущего сезона не менее €19,45 млн, что является лучшим показателем среди российских клубов. Об этом сообщает ТАСС.

Армейцы получат €12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и €4,5 млн — за три победы. Также армейцы заработали €500 тыс. за выход в 1/16 финала Лиги Европы, €750 тыс. — за выход в 1/8 финала турнира и €1 млн — за выход в четвертьфинал.

Ранее московский ЦСКА на своем поле упустил победу над лондонским «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинале Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.