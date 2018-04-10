Виктор Гончаренко: Гораздо больше очков мы теряем на своем стадионе, это не может не тревожить

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Динамо» (1:2) считает, что его подопечные могли сыграть лучше, соперник на поле выглядел быстрее.

— Думаю, что столько очков терять на своем стадионе — ни в какие рамки не лезет! Гораздо больше очков мы теряем именно здесь, это не может не тревожить. Причем все матчи идут по одному сценарию.

Да, наверное, могли спасти эту игру. В первом тайме не хватало нужной энергии, чтобы играть живее и доставлять мяч в последнюю треть поля. «Динамо», наверное, смотрелось быстрее. Хотя игру нам потом и удалось выравнять, все равно считаю, что могли сыграть лучше. Футбол таков, что три-четыре дня ты переживаешь яркие эмоции, а потом тебя окунает в суровые реалии. Но нам надо скорее восстановиться сейчас, ведь матчи идут один за другим.

— С чем был связан выбранный состав на игру?

— Только с тем, что надо решать две задачи — и в Лиге Европы, и в чемпионате. Нужно было и здесь очки не терять, и к «Арсеналу» подготовиться. Поэтому и провели такую ротацию.

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