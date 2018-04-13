Испания, Германия, Италия, Англия: жеребьёвка полуфинала Лиги чемпионов 

"Евро-Футбол.ру" анонсирует предстоящую церемонию жеребьёвки полуфинальной стадии Лиги чемпионов.
Участники полуфинала Лиги чемпионов:
"Реал" Мадрид (Испания)
"Бавария" (Германия)
"Ливерпуль" (Англия)
"Рома" (Италия)
Начало церемонии: 14:00 ТВ-Трансляция: МАТЧ ТВ Футбол 1, "Евроспорт".
Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.
Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.