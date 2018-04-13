Испания, Германия, Италия, Англия: жеребьёвка полуфинала Лиги чемпионов

"Евро-Футбол.ру" анонсирует предстоящую церемонию жеребьёвки полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

Участники полуфинала Лиги чемпионов:

"Бавария" (Германия)

"Ливерпуль" (Англия)

"Рома" (Италия)

Начало церемонии: 14:00 ТВ-Трансляция: МАТЧ ТВ Футбол 1, "Евроспорт"

Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.