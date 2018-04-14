Тренер «Ливерпуля» Клопп мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов с «Баварией» 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что хотел бы сыграть в финале Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», сообщает "Советский спорт".
"Я уже играл против «Баварии» в финале и встречался с "Реалом" на более ранних стадиях. Хотел бы я снова встретиться с Юппом Хайнкесом в решающем матче? Если бы у меня было одно желание, я бы загадал именно это", — цитирует Клоппа Kicker.
В финале Лиги чемпионов сезона-2012/13 дортмундская «Боруссия» Клоппа уступила «Баварии» Хайнкеса со счетом 1:2.
В полуфинале главного клубного турнира Европы «Ливерпуль» сыграет с «Ромой», а «Бавария» встретится с мадридским «Реалом».
Ранее сообщалось, что «Бавария» получила 250 тысяч заявок на билеты на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала».