Тренер «Ливерпуля» Клопп мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов с «Баварией»

"Я уже играл против «Баварии» в финале и встречался с "Реалом" на более ранних стадиях. Хотел бы я снова встретиться с Юппом Хайнкесом в решающем матче? Если бы у меня было одно желание, я бы загадал именно это", — цитирует Клоппа Kicker.

В финале Лиги чемпионов сезона-2012/13 дортмундская «Боруссия» Клоппа уступила «Баварии» Хайнкеса со счетом 1:2.

В полуфинале главного клубного турнира Европы «Ливерпуль» сыграет с «Ромой», а «Бавария» встретится с мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось, что «Бавария» получила 250 тысяч заявок на билеты на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала».