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Тренер «Ливерпуля» Клопп отметил важность победы над «Борнмутом»
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Тренер «Ливерпуля» Клопп отметил важность победы над «Борнмутом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 34-го тура чемпионата Англии против «Борнмута», сообщает "Советский спорт".
"Мы показали хорошую игру и добились очень важной победы. Потрясающая неделя для нас. Было такое чувство, что на стадионе мы словно на параде. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Наша цель — Лига чемпионов, поэтому все игры крайне важны", — цитирует Клоппа "Би-Би-Си".
Встреча между «Ливерпулем» и «Борнмутом», прошедшая 14 апреля на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Ранее «мерсисайдцы» по сумме двух встреч одержали победу над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. За выход в финал команда Клоппа сыграет с «Ромой».
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