Тренер «Ливерпуля» Клопп отметил важность победы над «Борнмутом»

"Мы показали хорошую игру и добились очень важной победы. Потрясающая неделя для нас. Было такое чувство, что на стадионе мы словно на параде. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Наша цель — Лига чемпионов, поэтому все игры крайне важны", — цитирует Клоппа "Би-Би-Си"

Встреча между «Ливерпулем» и «Борнмутом», прошедшая 14 апреля на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Ранее «мерсисайдцы» по сумме двух встреч одержали победу над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. За выход в финал команда Клоппа сыграет с «Ромой».