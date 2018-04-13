Эсекьель Гарай: «Барселона» до сих пор не пришла в себя после поражения в Риме

«Рома» выбила «Барселону» из Лиги чемпионов. Как это было

"Мы хотим одержать победу. Допускаю, что «Барселона» до сих пор не пришла в себя после поражения в Риме, а это повышает шансы «Валенсии» на успех. Но мы прекрасно знаем, на что способен соперник, и уважаем эту команду при любых обстоятельствах.

Наша цель — выиграть три очка и обрадовать фанатов. Мы в отличной форме, и способны бороться за место в Лиге чемпионов, что очень важно для нас", — приводит слова аргентинца Football Espana.

Напомним, каталонский клуб проиграл «Роме» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Первая встреча завершилась победой сине-гранатовых (4:1), но «волки» вышли в полуфинал благодаря голу Эдина Джеко на «Камп Ноу».

Матч против «летучих мышей» команда Эрнесто Вальверде проведет завтра, 14 апреля.