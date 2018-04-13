Футбольная национальная лига назвала лучшего тренера марта 

Главный тренер «Ротора-Волгоград» Сергей Павлов стал лучшим тренером марта по версии Футбольной национальной лиги и по версии болельщиков, голосовавших на официальном сайте ФНЛ.
Завершивший первую часть первенства в зоне вылета «Ротор» в марте выиграл четыре матча из пяти и поднялся на четыре строчки — с 19-й на спасительную 15-ю. Среди побежденных волгоградцами — лидер первенства «Енисей» и претендент на переходные матчи «Тамбов». При этом команда не сыграла ни одного матча в родном Волгограде — в марте «Ротор» проводил домашние матчи на резервной арене в Астрахани.
Второе место занял главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Замкнул тройку Владимир Федотов из «Оренбурга».