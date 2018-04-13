Жорже Жезуш: «Спортинг» провел фантастический матч против «Атлетико» 

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш остался доволен игрой своей команды в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Атлетико» (1:0) несмотря на то, что команда вылетела из турнира. Мадридцы в первой встрече выиграли со счетом 2:0.
— Мы вылетели от великого клуба, которая сильна индивидуально и коллективно, — цитирует L'Equipe Жезуша. — Но мы показали игру отличного качества. Мои игроки провели фантастический матч, в котором доминировали во всех областях игры и нанесли мадридцам первое поражение в Лиге Европы. В последнее время мы показали, что «Спортинг» готов противостоять "Реалу", «Ювентусу», «Барселоне» или «Атлетико». Знали, что если выбьем «Атлетико», то станем одним из кандидатов на победу в турнире.