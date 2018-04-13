Жорже Жезуш: «Спортинг» провел фантастический матч против «Атлетико»

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш остался доволен игрой своей команды в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Атлетико» (1:0) несмотря на то, что команда вылетела из турнира. Мадридцы в первой встрече выиграли со счетом 2:0.