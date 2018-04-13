Ещё
Жорже Жезуш: «Спортинг» провел фантастический матч против «Атлетико»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жорже Жезуш: «Спортинг» провел фантастический матч против «Атлетико» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш остался доволен игрой своей команды в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Атлетико» (1:0) несмотря на то, что команда вылетела из турнира. Мадридцы в первой встрече выиграли со счетом 2:0.
— Мы вылетели от великого клуба, которая сильна индивидуально и коллективно, — цитирует L'Equipe Жезуша. — Но мы показали игру отличного качества. Мои игроки провели фантастический матч, в котором доминировали во всех областях игры и нанесли мадридцам первое поражение в Лиге Европы. В последнее время мы показали, что «Спортинг» готов противостоять "Реалу", «Ювентусу», «Барселоне» или «Атлетико». Знали, что если выбьем «Атлетико», то станем одним из кандидатов на победу в турнире.
Спорт-Экспресс: последние новости
Марко Пароло: "При счете 1:0 мы подумали, что уже вышли в полуфинал" Андрес Палоп: "Севилья" вылетела из Лиги чемпионов лишь из-за каких-то мелочей" Кто сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля32
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»6
Три футболиста ЦСКА завершат карьеру
Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение