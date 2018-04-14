«Локомотив» на выезде разгромил «Динамо» в матче чемпионата России 

«Локомотив» отпраздновал разгромную победу над «Динамо» в поединке 26-го тура РФПЛ. Матч состоялся на «Арене Химки», где «железнодорожники» отправили в ворота своего оппонента четыре безответных мяча. «Локомотив» вышел вперед уже на третьей минуте матча благодаря точному удару со штрафного Антона Миранчука. За три минуты до конца первого тайма Джефферсон Фарфан также эффектно реализовал штрафной удар, удвоив преимущество своего клуба. Третий мяч «Динамо» также пропустило после стандарта. Гол на свой счет записал Дмитрий Тарасов. На 72-й минуте Антон Миранчук оформил дубль, поставив окончательную точку в матче. Таким образом, «Локомотив» продолжает удерживать лидерство в чемпионате России, опережая «Спартак», который расположился на второй строке, на 5 баллов. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Ахматом». «Динамо», в свою очередь, прервало шестиматчевую победную серию в РФПЛ. Команда продолжает оставаться на 10-м месте и в следующем туре сразится с «Зенитом».