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«Зенит» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 апреля
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«Зенит» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 апреля 

LiveSport.Ru 58 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Зенит» «Сине-бело-голубые», проиграв в последнем туре РФПЛ на своем поле «Краснодару» (1:2), прервали серию из 5-ти поединков без поражений. После возобновления чемпионата «Зенит» в 2-х стартовых встречах расписал мировые с «Амкаром» (0:0) на своем стадионе и «Ростовом» (0:0) а гостях. Единственную победу в этом году в РФПЛ подопечные Манчини добыли в Екатеринбурге, где смогли обыграть «Урал» со счетом 2:1. На данный момент питерская команда после 24-х поединков занимает 5-е место в турнирной таблице российского первенства. До 3-й строки — 2-а очка, до 1-й — 10-ть. Из 11-ти домашних поединков «зенитчики» 6-ть выиграли, 2-а раза сыграли вничью и 3-и встречи проиграли. В лазарете команды находится защитники Эмануэль Маммана и Виктор Файзулин. Нападающий Александр Кокорин имеет шанс выздороветь к предстоящему матчу. «Анжи» Подопечные Вадима Скрипченко за 5-ть туров до конца чемпионата России занимают 14-ю строку в турнирной таблице. В этих встречах они завоевали 24-и балла и только по дополнительным показателям находятся выше 15-го «Тосно». До 12-го места — 3-и пункта. Прогнозы на чемпионат России по футболу Начали орлы 2018 в РФПЛ ничьей на своей арене с «Рубином» (1:1), затем проиграли в Уфе одноименному клубу со счетом 2:3. В 23-м туре в домашнем поединке переиграли прямого конкурента в борьбе за выживание «Тосно» — 2:0. В следующем матче спаслись в Краснодаре (1:1), забив на 90-й минуте. Последняя игра чемпионата закончилась разгромным поражением на своем поле от «Спартака» со счетом 1:4. В гостевых матчах этого сезона одержали только одну викторию, 3-и раза сыграли вничью и 7-мь встреч проиграли, разница мячей — 11:25. Последний раз на своем поле «Зенит» выигрывал у «Анжи» в 2015 году (5:1), в прошлом сезоне сыграли вничью (1:1) и в первом круге этого тоже -2:2. Прогноз Преимущество букмекеры отдают хозяевам поединка, оценивая их победу в 1,40. На победу гостей предлагают — 8,60, ничья — 5,10. «Зенит» стремиться попасть по итогам чемпионата в топ-3 и играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Для этого им обязательно нужно побеждать в предстоящем поединке. К тому же соперник у него подходящий. Наш прогноз — победа «Зенита» с форой (-1) за 1,63.
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