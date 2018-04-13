Булыкин: российские футбольные клубы провели достойный еврокубковый сезон

ЦСКА последним из российских клубов вылетел из еврокубков, уступив лондонскому «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги Европы. В еврокубковых соревнованиях от России также участвовали московские "Спартак" и «Локомотив», санкт— петербургский "Зенит" и «Краснодар».

"Сезон получился хорошим, четыре команды [ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Спартак»] бились, скажем так, очень неплохо. У ЦСКА это получилось лучше, но, к сожалению, «Арсенал» был хорош, хотя, повторюсь, у армейцев были неплохие шансы, правильно ребята настроились. Оцениваю евросезон для ЦСКА очень хорошо, для остальных просто хорошо и думаю, что следующий год будет еще лучше, особенно в Лиге чемпионов", — сказал Булыкин.

После поражения от «Арсенала» в первом матче 1/4 финала (1:4) ЦСКА для выхода в следующую стадию была необходима крупная домашняя победа. По ходу встречи армейцы выигрывали со счетом 2:0, однако лондонский клуб смог свести матч к ничьей — 2:2. «Самым ярким матчем этой еврокубковой кампании все назовут, наверное, последнюю игру ЦСКА с „Арсеналом“. Особенно ярким был тот момент, когда ЦСКА выигрывал 2:0, и все начали думать о сюрпризе, сумасшедшем камбэке, но, к сожалению, ребятам не хватило ни сил, ни концентрации», — отметил Булыкин.

По итогам текущего сезона ЦСКА стал первым российским клубом с сезона-2014/15, который вышел в четвертьфинал еврокубка, при этом армейцы начали выступления в Европе с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а затем заняли третье место на групповом этапе главного клубного турнира. Также в Лиге чемпионов сыграл «Спартак», который, как и ЦСКА, финишировал третьим в группе и попал в плей-офф Лиги Европы, где выступали сразу четыре российские команды. «Зенит» и «Спартак» вылетели в 1/16 финала, «Локомотив» завершил борьбу на стадии 1/8 финала, «Краснодар» в нынешнем сезоне не смог квалифицироваться даже в групповой этап Лиги Европы. Всего российские команды провели 52 матча — 27 побед, 9 ничьих и 16 поражений.