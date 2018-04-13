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Булыкин: российские футбольные клубы провели достойный еврокубковый сезон
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Булыкин: российские футбольные клубы провели достойный еврокубковый сезон 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Футбольный еврокубковый сезон сложился хорошо для российских клубов, особенно ярко проявил себя московский ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.
ЦСКА последним из российских клубов вылетел из еврокубков, уступив лондонскому «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги Европы. В еврокубковых соревнованиях от России также участвовали московские "Спартак" и «Локомотив», санкт— петербургский "Зенит" и «Краснодар».
"Сезон получился хорошим, четыре команды [ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Спартак»] бились, скажем так, очень неплохо. У ЦСКА это получилось лучше, но, к сожалению, «Арсенал» был хорош, хотя, повторюсь, у армейцев были неплохие шансы, правильно ребята настроились. Оцениваю евросезон для ЦСКА очень хорошо, для остальных просто хорошо и думаю, что следующий год будет еще лучше, особенно в Лиге чемпионов", — сказал Булыкин.
После поражения от «Арсенала» в первом матче 1/4 финала (1:4) ЦСКА для выхода в следующую стадию была необходима крупная домашняя победа. По ходу встречи армейцы выигрывали со счетом 2:0, однако лондонский клуб смог свести матч к ничьей — 2:2. «Самым ярким матчем этой еврокубковой кампании все назовут, наверное, последнюю игру ЦСКА с „Арсеналом“. Особенно ярким был тот момент, когда ЦСКА выигрывал 2:0, и все начали думать о сюрпризе, сумасшедшем камбэке, но, к сожалению, ребятам не хватило ни сил, ни концентрации», — отметил Булыкин.
По итогам текущего сезона ЦСКА стал первым российским клубом с сезона-2014/15, который вышел в четвертьфинал еврокубка, при этом армейцы начали выступления в Европе с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а затем заняли третье место на групповом этапе главного клубного турнира. Также в Лиге чемпионов сыграл «Спартак», который, как и ЦСКА, финишировал третьим в группе и попал в плей-офф Лиги Европы, где выступали сразу четыре российские команды. «Зенит» и «Спартак» вылетели в 1/16 финала, «Локомотив» завершил борьбу на стадии 1/8 финала, «Краснодар» в нынешнем сезоне не смог квалифицироваться даже в групповой этап Лиги Европы. Всего российские команды провели 52 матча — 27 побед, 9 ничьих и 16 поражений.
В таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на основании которой определяется представительство стран в еврокубках, Россия по итогам текущего сезона показала лучший результат в своей истории (12,600 балла) и четвертый среди всех стран в этом году — после Испании, Англии и Италии. Таким образом, Россия сохранила за собой общее шестое место в таблице и квоту в шесть команд (три в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы) на сезон-2019/20.
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