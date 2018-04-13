Ещё
Брызгалов: «Анжи» приложит все силы для победы над «Зенитом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брызгалов: «Анжи» приложит все силы для победы над «Зенитом» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Анжи» Сергей Брызгалов поделился ожиданиями от гостевого матча 26 тура РФПЛ против "Зенита".
"Проходных игр у нас нет, каждый матч — это финал. «Зенит» — хороший раздражитель. Мы будем играть на победу.
Мы и в Махачкале в первом круге могли обыграть «Зенит» — не хватило немного везения. О состоянии соперника не думаем — нам важно самим подойти к этой встрече в оптимальной форме и добыть победу в Петербурге.
Мы идем от игры к игре и приложим все силы, чтобы в субботу выиграть в Петербурге", — сказал Брызгалов.
Матч «Зенит» — «Анжи» состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Реал" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с "Баварией", "Ливерпуль" - с "Ромой" Симеоне: "Победа "Ромы" над "Барселоной" не должна удивлять" Лидер зоны "Центр" ПФЛ назначил шестого главного тренера за сезон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото100
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
Определились полуфинальные пары в ЛЧ
«Арсенал» узнал соперника в полуфинале ЛЕ
Знарка «слили», и за него обидно7
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение