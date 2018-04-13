Брызгалов: «Анжи» приложит все силы для победы над «Зенитом»

"Проходных игр у нас нет, каждый матч — это финал. «Зенит» — хороший раздражитель. Мы будем играть на победу.

Мы и в Махачкале в первом круге могли обыграть «Зенит» — не хватило немного везения. О состоянии соперника не думаем — нам важно самим подойти к этой встрече в оптимальной форме и добыть победу в Петербурге.

Мы идем от игры к игре и приложим все силы, чтобы в субботу выиграть в Петербурге", — сказал Брызгалов.

Матч «Зенит» — «Анжи» состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.