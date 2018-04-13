Лига чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд после определения пар 1/2 финала

Накануне в Ньоне прошла жеребьёвка полуфинала Лиги чемпионов. По итогам жеребьёвки в полуфинале «Бавария» (Германия) сыграет с «Реалом» (Испания), а «Ливерпуль» (Англия) — с «Ромой» (Италия).

Букмекеры считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на третью подряд победу мадридцев в Лиге чемпионов за 3.00. Вторым в списке претендентов идёт «Ливерпуль» (3.20), третьей — «Бавария» (3.30).

Явным аутсайдером букмекеры видят «Рому»: шансы итальянского клуба оценены в 8.00.

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные встречи запланированы на 1 и 2 мая.