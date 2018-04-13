«Локомотив» обыграл «Динамо» в молодежном первенстве

«Локомотив» в матче молодежного первенства премьер-лиги обыграл в гостях «Динамо» со счетом 2:1. Победный гол на 90+1-й минуте забил Тимур Сулейманов.

В другой встрече «Амкар» победил «Рубин» со счетом 1:0. Гол забил Тимур Фаррахов.

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Голы: Липовой, 16 (1:0). Миронов, 85 (1:1). Сулейманов, 90+1 (1:2).

Удаление: Лацевич ("Динамо"), 86.

Судья: Смирнов (Московская область).

13 апреля. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».

Гол: Фаррахов, 49 (1:0).

Судья: Матвеев (Троицк).

13 апреля. Пермь. Стадион «Звезда».