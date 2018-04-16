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Дмитрий Хохлов: «Локомотив» переиграл «Динамо» на стандартах
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Дмитрий Хохлов: «Локомотив» переиграл «Динамо» на стандартах 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ТАСС
«Локомотив» разгромил «Динамо» и снова увеличил отрыв от «Спартака» до пяти очков
— В этом туре последовал провал с «Локомотивом». Что случилось? — Было допущено много ошибок и фолов, о чем я предупреждал игроков на разборе. «Локомотив» очень хорошо использует стандартные положения. Поэтому ненужные фолы надо уменьшить и аккуратно играть. Нам не удалось этого сделать, — приводит слова Хохлова Bobsoccer. — На «стандартах» они нас просто переиграли. Ну а когда мы пошли вперед и оголили зоны, то пропустили еще. Однако мы всегда пытаемся прежде всего играть в футбол, а не запираться на подступах к своей штрафной. — Как бы вы оценили выступление команды в весенней части чемпионата? — А какой смысл это делать сейчас? Закончится сезон, тогда можно и оценить. В таблице плотность большая, любая осечка дорого стоит.
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