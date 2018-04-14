Хохлов: футболисты «Динамо» не уступили «Локомотиву» по игре

ХИМКИ /Московская область/, 14 апреля. / ТАСС /. «Динамо» в матче чемпионата России по футболу уступило «Локомотиву» по счету, но не по игре. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов

"Непросто комментировать после такого матча, но тем не менее по игре мы «Локомотиву» ни в чем не уступили, но вот на стандартах… Разбирали, знали, что они хорошо ими пользуются, но противопоставить ничего не смогли", — поделился впечатлениями Хохлов. «Мы ребятам говорили, что любой забитый или пропущенный гол не должен влиять на план игры. Да, пропускать так рано не хотелось, но мы продолжили свою игру, но, конечно, было тяжело: надо было отыгрываться, появлялись свободные зоны», — также отметил он.

Тренер объяснил, почему предпочел выпустить Константина Рауша на месте защитника, а не в полузащите, как в предыдущей игре с ЦСКА (2:1). «Мы отталкиваемся от соперников. Нам нужен был скоростной крайний защитник, поэтому вернулись к старой схеме», — сказал Хохлов.

Он также рассказал, как команда планировала атаковать после выхода на замену нападающего Евгения Маркова . «Во-первых, Марков выходил в пару к Евгению Луценко , надо было отыгрываться и усиливать нападение. Фланги у нас работали, а вот с завершением один Луценко немного не справлялся. Во— вторых, игроки сейчас под серьезными нагрузками из-за плотного графика, игровая практика нужна и Маркову, как и другим игрокам», — сказал он.