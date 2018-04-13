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Гендректор «Атлетико»: «Арсенал» чем-то похож на нас"
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Гендректор «Атлетико»: «Арсенал» чем-то похож на нас" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор «Атлетико» Клементе Вильяверде считает, что у его команды примерно равные шансы в полуфинальных матчах Лиги Европы против «Арсенала». Игры пройдут 26 апреля и 3 мая.
— С этого момента и до конца все матчи будут очень тяжелыми. Жребий решил, что нам играть с «Арсеналом», и мы это принимаем, — цитирует официальный сайт УЕФА Вильяверде. — «Арсенал» — великий клуб, который регулярно сильно выступает в премьер-лиге и проходил далеко в еврокубках. Эта команда чем-то похожа на нашу, шансы — 50 на 50.
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