Нижегородская команда СДЮШОР «Торпедо-2004» — бронзовый призер Первенства России

Команда СДЮШОР «Торпедо» 2004 года рождения вошла в тройку лучших команд страны, завоевав бронзовые медали в финале Первенства России. Об этом сообщает ХК «Торпедо».

Финальный турнир с участием восьми сильнейших команд страны проходил в Башкортостане. На первом этапе подопечные Эдуарда Белозерцева одержали победы над петербургским «Динамо» (9:4) и «Северскими Волками» (10:0), а также уступили в серии буллитов ярославскому «Локомотиву» (3:4).

В 1/4 финала серии плей-офф «Торпедо» не оставило шансов магнитогорскому «Металлургу», победив соперника со счетом 6:1. В полуфинале турнира нижегородцы в упорной борьбе уступили будущему победителю — московскому ЦСКА (2:3).

В матче за третье место наша команда взяла убедительный реванш у ярославского «Локомотива» — 5:1.