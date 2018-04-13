Ещё
Хосеп Гвардиола: После игры с «Ливерпулем» Агуэро пожаловался на боль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хосеп Гвардиола: После игры с «Ливерпулем» Агуэро пожаловался на боль 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 33-го тура АПЛ Агуэро получил травму после столкновения с футболистом «Манчестер Юнайтед» Эшли Янгом.
«Агуэро был травмирован в течение месяца. После столкновения с Янгом он не мог тренироваться. Серхио совершил огромные усилия, когда вышел в концовке ответного матча против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. После игры он пожаловался на боль и сказал, что не мог из-за нее бегать. Я надеюсь, он сможет восстановиться к заключительным играм сезона. Клуб нуждается в нем», — цитирует Гвардиолу The Sun.
Аргентинец пропустит матч 34-го тура с «Тоттенхэмом», который состоится 14 апреля.
Советский спорт: последние новости
Фидлер вернулся в общую группу "Урала" Гол Сулейманова в стиле Роналду принес молодежке «Локомотива» победу над «Динамо» (видео) «Локомотив-Кубань» в овертайме уступил «Дарушафаке» в первом матче финала Еврокубка
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
Торбинский остался в шоке от условий в ФНЛ1
Родченкова обвинили в создании российской системы допинга2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение