Хосеп Гвардиола: После игры с «Ливерпулем» Агуэро пожаловался на боль

В матче 33-го тура АПЛ Агуэро получил травму после столкновения с футболистом « Манчестер Юнайтед » Эшли Янгом.

«Агуэро был травмирован в течение месяца. После столкновения с Янгом он не мог тренироваться. Серхио совершил огромные усилия, когда вышел в концовке ответного матча против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. После игры он пожаловался на боль и сказал, что не мог из-за нее бегать. Я надеюсь, он сможет восстановиться к заключительным играм сезона. Клуб нуждается в нем», — цитирует Гвардиолу The Sun.

Аргентинец пропустит матч 34-го тура с «Тоттенхэмом», который состоится 14 апреля.