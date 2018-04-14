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Киевское «Динамо» обыграло «Шахтёр» в Харькове
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Киевское «Динамо» обыграло «Шахтёр» в Харькове 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Киевское «Динамо» одержало победу над «Шахтёром» в матче 5-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 1:0 в пользу номинальных гостей.
На 32-й минуте Давид Хочолава ошибся с пасом перед своей штрафной, подарив мяч Владимиру Шепелеву, который сместился на ударную позицию и точно пробил в правый угол.
«Динамо» набрало 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В активе у «Шахтёра» 63 балла, они лидируют в чемпионате.
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