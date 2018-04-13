Игрок молодёжной команды «Локомотива» забил победный гол ударом через себя

Нападающий Тимур Сулейманов принёс «Локомотиву» победу над «Динамо» в матче 26-го тура молодёжного первенства России, забив гол ударом через себя в добавленное время второго тайма.

Встреча прошла в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «железнодорожников». В составе «Локомотива» также отличился хавбек Алексей Миронов . Автором единственного гола «Динамо» стал защитник Данил Липовой.

Видео доступно на официальной странице «Локомотива» в социальной сети «Инстаграм».