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Игрок молодёжной команды «Локомотива» забил победный гол ударом через себя
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Игрок молодёжной команды «Локомотива» забил победный гол ударом через себя 

Чемпионат.com 39 минут назад
Нападающий Тимур Сулейманов принёс «Локомотиву» победу над «Динамо» в матче 26-го тура молодёжного первенства России, забив гол ударом через себя в добавленное время второго тайма.
Встреча прошла в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «железнодорожников». В составе «Локомотива» также отличился хавбек Алексей Миронов. Автором единственного гола «Динамо» стал защитник Данил Липовой.
Видео доступно на официальной странице «Локомотива» в социальной сети «Инстаграм».
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