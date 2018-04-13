Ещё
Баскетболистки УГМК встретятся с курским «Динамо» в финале чемпионата России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболистки УГМК встретятся с курским «Динамо» в финале чемпионата России 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Женский баскетбольный клуб УГМК на своей площадке одержал победу над красноярским «Енисеем» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 90:47, сообщает ТАСС.
В составе победителей лучшей стала форвард екатеринбургской команды Майа Мур, которая записала на свой счет 18 очков. У гостей самой результативной оказалась Марина Голдырева, набравшая десять баллов.
Для УГМК эта победа стала второй в серии. Таким образом, баскетболистки клуба из Екатеринбурга вышли в финал чемпионата России, где встретятся с курским «Динамо», которое в свою очередь обыграло «Надежду» из Оренбургской области — 88:83.
УГМК и «Динамо» сыграют в финале второй раз подряд. В прошлом сезоне победу в серии до трех побед одержала екатеринбургская команда.
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА заработал почти €19,45 млн за выступление в еврокубках сезона-2017/18 Шунин рассказал о шансах вызова в сборную России Голкипер "Динамо" оценил календарь бело-голубых
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
В «Барселоне» задумались над увольнением тренера
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение