Баскетболистки УГМК встретятся с курским «Динамо» в финале чемпионата России

В составе победителей лучшей стала форвард екатеринбургской команды Майа Мур, которая записала на свой счет 18 очков. У гостей самой результативной оказалась Марина Голдырева, набравшая десять баллов.

Для УГМК эта победа стала второй в серии. Таким образом, баскетболистки клуба из Екатеринбурга вышли в финал чемпионата России, где встретятся с курским «Динамо», которое в свою очередь обыграло «Надежду» из Оренбургской области — 88:83.

УГМК и «Динамо» сыграют в финале второй раз подряд. В прошлом сезоне победу в серии до трех побед одержала екатеринбургская команда.