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Букмекеры: донецкий «Шахтёр» победит киевское «Динамо» в центральном матче УПЛ
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Букмекеры: донецкий «Шахтёр» победит киевское «Динамо» в центральном матче УПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
14 апреля в матче 5-го тура плей-офф чемпионов УПЛ встретятся донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо». Начало матча — в 17:00 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу донецкого «Шахтёра» за 1.55. Шансы киевского «Динамо» на победу оценены коэффициентом 5.50. Поставить на ничью можно за 3.70. Аналитики уверены, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.75, на ТМ 2,5 гола — тоже за 1.95.
Поставить на то, что обе команды забьют как минимум по одному мячу, можно за 1.80. Победа «горняков» по итогам первого тайма и всей встречи идет за 2.40.
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