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Ледяхов: при подготовке к матчу с «Тосно» сделали акцент на психологию
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Ледяхов: при подготовке к матчу с «Тосно» сделали акцент на психологию 

Чемпионат.com 1 час назад
Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о готовности команды к домашнему матчу 26-го тура РФПЛ с «Тосно», который состоится 13 апреля.
«Волнение всегда присутствует, всегда переживаешь за результат команды. Но это рабочие моменты. Мы неделю готовились к игре и, думаю, плодотворно подготовились, а результат будет виден после матча. В психологическом плане у ребят были некоторые проблемы, поэтому сделали акцент на работу в этом направлении при подготовке к игре. Посмотрим, как проведём матч, и тогда можно будет говорить о нашем психологическом состоянии», — сказал Ледяхов в эфире телеканала «Наш футбол».
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