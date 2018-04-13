Перед игрой с «Тоттенхэмом» в распоряжении Гвардиолы только 14 футболистов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с травмами в команде. В 34-м туре АПЛ «горожане» сыграют против «Тоттенхэм Хотспур», но в распоряжении испанского тренера только 14 футболистов.

Джон Стоунс не готов играть, как и Менди, а Фернандиньо пропустит матч из-за дисциплинарного наказания. Так что в нашем распоряжении только 14 игроков команды и молодежь», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

Гвардиола призывал своих игроков сохранять спокойствие и подходить к следующей игре так же, как и ко всем другим в этом сезоне. Для завоевания чемпионства «горожанам» нужно набрать пять очков в шести оставшихся матчах АПЛ.

Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля. Начало — в 21:45 мск.