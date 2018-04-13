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Шахтёр — Динамо: прогноз на украинское класико
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Шахтёр — Динамо: прогноз на украинское класико 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В субботу вечером в чемпионате Украины пройдёт класико — «Шахтёр» примет «Динамо». Для киевской команды это будет, пожалуй, последний шанс включиться в чемпионскую гонку, ведь на текущий момент отрыв между грандами украинского футбола измеряется шестью очками. "Евро-Футбол.ру" анонсирует поединок на стадионе «Металлист».
Шахтёр
Для «Шахтёра» этой весной единственным негативным моментом стал вылет из Лиги чемпионов. Команда Паулу Фонсеки достойно сражалась римской «Ромой», но всё-таки вылетела из-за правила гостевых голов. Что касается чемпионата Украины, то в нём весной «горняки» просто сметают всех на своём пути. «Шахтёр» выиграл семь матчей Премьер-лиги с общим счётом 24:0. На текущий момент отрыв донецкой команды от «Динамо» измеряется шестью очками. Если «оранжево-чёрные» выиграют класико, то, по сути, обеспечат себе чемпионский титул.
Динамо
"Динамо" в весенней части украинского чемпионата также выступает довольно неплохо. Был провальный матч против «Вереса», который завершился поражением команды Александра Хацкевича со счётом 1:3. В остальных шести поединках Премьер-лиги «бело-синие» непременно одерживали победы. В субботу киевлянам нужно непременно обыгрывать «Шахтёр» в Харькове, чтобы сократить отставание от лидера до трёх очков и всерьёз включиться в чемпионскую гонку.
Статистика личных встреч
"Шахтёр" — «Динамо»: +19=15-21. Разница мячей: 66-71.
Игры в текущем чемпионате: 0:1, 0:0.
"Шахтёр" превосходит «Динамо» в классе, но в текущем сезоне, как ни странно, команда Паулу Фонсеки не обыграла киевлян ни в одном из матчей первого этапа. В Харькове «бело-синие» минимально выиграли, а в Киеве команды не забили друг другу, показав скучный футбол.
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
В трёх последних матчах чемпионата Украины «Динамо» не проигрывало «Шахтёру», одержав две победы при одной ничьей. Конечно, футболисты донецкой команды, которые превосходят своего принципиального соперника в классе, хотят прервать столь неудачную серию. Подопечные Паулу Фонсеки находятся в хорошей форме и сделают всё, чтобы увеличить отрыв. Наша ставка: «Победа „Шахтёра“ с коэффициентом 1.6.
Алексей Антоненко
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