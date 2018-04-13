Волейболистки РФ уступили команде Болгарии на старте ЧЕ U17 

В столице Болгарии Софии стартовал чемпионат Европы по волейболу среди девушек в возрастной категории U17 (игроки не старше 2002 года рождения). В матче первого тура в группе I сборная России на тай-брейке уступила хозяйкам площадки со счётом 2:3 (18:25, 25:23, 17:25, 25:19, 12:15). Самым результативным игроком матча стала болгарка Александра Георгиева, набравшая 32 очка. На счету лучшей из россиянок Валерии Горбуновой 16 баллов.
14 апреля подопечным Светланы Сафроновой предстоит встретиться с командой Беларуси. Также в группе I выступают сборные Венгрии, Сербии и Словении.
Волейбол. Чемпионат Европы U17. Девушки. София, Болгария Группа I. Первый тур Болгария — Россия — 3:2 (25:18, 23:25, 25:17, 19:25, 15:12).