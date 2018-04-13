Фанат «Шахтера» заплатил около 50 тыс. рублей за просмотр матча со скамейки запасных

Болельщик донецкого «Шахтера» может посмотреть матч чемпионата Украины с киевским «Динамо» на скамейке запасных «горняков». Об этом сообщает.

Фанат «Шахтера» стал победителем аукциона — пакет гостеприимства. В этот пакет входит — просмотр матча на скамейке запасных рядом с «Шахтером», проживание в отеле вместе с командой с 13 по 14 апреля, предматчевая прогулка, посещение раздевалки, участие в подготовке к поединку, фирменная именная футболка и другие услуги.

В аукционе приняли участие более 30 человек. Стартовая цена составила 24 тыс. рублей. Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится 14 апреля.