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Фанат «Шахтера» заплатил около 50 тыс. рублей за просмотр матча со скамейки запасных
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Фанат «Шахтера» заплатил около 50 тыс. рублей за просмотр матча со скамейки запасных 

SPORT24.ru 2 часа назад
Болельщик донецкого «Шахтера» может посмотреть матч чемпионата Украины с киевским «Динамо» на скамейке запасных «горняков». Об этом сообщает.
Фанат «Шахтера» стал победителем аукциона — пакет гостеприимства. В этот пакет входит — просмотр матча на скамейке запасных рядом с «Шахтером», проживание в отеле вместе с командой с 13 по 14 апреля, предматчевая прогулка, посещение раздевалки, участие в подготовке к поединку, фирменная именная футболка и другие услуги.
В аукционе приняли участие более 30 человек. Стартовая цена составила 24 тыс. рублей. Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится 14 апреля.
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