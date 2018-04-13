Фанат «Шахтера» потратил около 50 тысяч рублей за просмотр матча со скамейки запасных

Болельщик донецкого «Шахтера» Александр Таран посмотрит матч чемпионата Украины с киевским «Динамо» со скамейки запасных, сообщает "Советский спорт"

По информации издания Terrikon, фанат заплатил за данную возможность около 50 тысяч рублей.

Болельщик сможет присутствовать на скамейке запасных во время игры, а также жить в одном отеле с командой, быть в числе команды на предматчевой прогулке, а также сможет посетить раздевалку футболистов.

Отмечается, что такая возможность была выставлена на аукцион, в котором участвовали более 30 человек.

Встреча между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» состоится 14 апреля на стадионе «Металлист» в Харькове.