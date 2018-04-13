Болельщик ФК «Шахтёр» заплатил около 50 тыс. рублей за просмотр матча со скамейки запасных

Болельщик донецкого футбольного клуба «Шахтёр» Александр Таран заплатил около 50 тысяч рублей за просмотр матча чемпионата Украины с киевским «Динамо» со скамейки запасных вместе с командой.

Об этом сообщает Terrikon.

Отмечается, что помимо возможности находиться на скамейке Таран будет проживать в отеле с командой, присутствовать на предматчевой прогулке и посетит раздевалку игроков.

В аукционе за такую возможность участвовали более 30 человек.

Матч между «Шахтёром» и «Динамо» состоится 14 апреля в Харькове.