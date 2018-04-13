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Болельщик ФК «Шахтёр» заплатил около 50 тыс. рублей за просмотр матча со скамейки запасных
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Болельщик ФК «Шахтёр» заплатил около 50 тыс. рублей за просмотр матча со скамейки запасных 

RT на русском 2 часа назад
Болельщик донецкого футбольного клуба «Шахтёр» Александр Таран заплатил около 50 тысяч рублей за просмотр матча чемпионата Украины с киевским «Динамо» со скамейки запасных вместе с командой.
Об этом сообщает Terrikon.
Отмечается, что помимо возможности находиться на скамейке Таран будет проживать в отеле с командой, присутствовать на предматчевой прогулке и посетит раздевалку игроков.
В аукционе за такую возможность участвовали более 30 человек.
Матч между «Шахтёром» и «Динамо» состоится 14 апреля в Харькове.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко принял участие в жеребьёвке 1/2 финала Лиги чемпионов.
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