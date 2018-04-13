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Гол Комличенко спас «Младу Болеслав» от поражения в матче чемпионата Чехии
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Гол Комличенко спас «Младу Болеслав» от поражения в матче чемпионата Чехии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко отличился в гостевом матче 24-го тура чемпионата Чехии.
Команда Комличенко играла в гостях с «Теплице». Пропустив гол во втором тайме, «Млада Болеслав» сумела сравнять счёт на 85-й минуте. Комличенко нанёс точный удар головой. Причём к этому моменту гости находились в меньшинстве после удаления на 82-й минуте. Матч закончился со счётом 1:1.
«Млада Болеслав» (26 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Теплице» (32) — на восьмой строчке.
В активе Комличенко три гола в 14 матчах (шесть — в основе) чемпионата Чехии в нынешнем сезоне.
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