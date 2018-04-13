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«Ахмат» победил в первом матче после увольнения тренера
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«Ахмат» победил в первом матче после увольнения тренера 

Свободная пресса 53 минуты назад
В стартовом матче 26 тура чемпионата России грозненский «Ахмат» в родных стенах с минимальным счётом переиграл «Тосно». Таким образом клуб из Чеченской Республики одержал победу в первом же матче после отставки главного тренера команды Михаила Галактионова и прервал безвыигрышную серию.
Единственный гол в матче на свой счёт записал форвард Магомед Митришев на 53-й минуте.
После этой победы грозненцы смогли подняться на 10-ю строчку в турнирной таблице, а «Тосно» так и остался в зоне прямого вылета.
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