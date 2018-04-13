«Бешикташ» без Вагнера Лав разгромил «Акхисар» с Селезневым

«Бешикташ» обыграл «Акхисар» в матче 29-го тура чемпионата Турции. В стартовом составе «Акхисара» на поле появился бывший форвард «Кубани» Евгений Селезнев . Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав не попал в заявку «Бешкиташа» из-за травмы. Другой бывший игрок армейского клуба Джанер Эркин провел на поле 90 минут и отметился голевым пасом.

"Бешикташ" временно возглавил турнирную таблицу чемпионата. У «Истанбул ББ» столько же очков, у «Галатасарая» — на 2 меньше. Оба клуба имеют по игре в запасе.

Чемпионат Турции

Суперлига

29-й тур "Акхисар" — «Бешикташ» — 0:3 (0:2)

Голы: Бабел, 3 (0:1). Негредо, 20 (0:2). Бабел, 47 (0:3).